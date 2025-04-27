Збірна України з хокею на ЧС-2025: розклад, трансляції та результати (відео)

Синьо-жовті зіграють у другому за силою дивізіоні

У неділю, 27 квітня, чоловіча збірна України з хокею матчем проти команди Великої Британії стартує на чемпіонаті світу з хокею в дивізіоні 1А (другий за силою дивізіон — Ред.). Синьо-жовті зуміли піднятися у класі у 2024 році, перемігши у дивізіоні 1B.

"Телеграф" пропонує до вашої уваги розклад, трансляції, результати та відеоогляди матчів збірної України у дивізіоні 1А. Додамо, що всі ігри нашої команди в Україні покаже "Суспільне спорт".

Розклад, трансляції, результати та огляди матчів збірної України на ЧС-2025 (оновлюється)

27 квітня, 16.00. Україна — Велика Британія

28 квітня, 12.30. Італія — Україна

30 квітня, 19.30. Україна — Румунія

1 травня, 16.00. Польща — Україна

3 травня, 12.30. Японія — Україна

Склад збірної України на ЧС-2025:

ЧС-2025 з хокею у дивізіоні 1А пройде у румунському місті Сфінту-Георге. Збірна України за вихід до еліти світового хокею боротиметься з командами Великої Британії, Італії, Румунії, Польщі та Японії. З групи вийдуть 2 найкращі команди. Збірна, яка займе останнє місце, опуститься до дивізіону 1B.

Нагадаємо, збірна України з хокею знаходилася за кілька кроків від виходу на Олімпійські ігри в Мілані. Наша команда блискуче провела перший відбірковий раунд, випередивши Польщу, Південну Корею та Естонію, проте провалила фінальний етап кваліфікації.