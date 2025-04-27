Роми цілими мішками вивозили солодощі з кладовищ в Києві у поминальну неділю (відео)

Українці обурені тим, що побачили

Поминальні дні в Україні почались з 27 квітня і триватимуть до 29 числа цього ж місяця. Роми у ці дні за традицією виходять на кладовище, аби не тільки вшанувати пам'ять рідних, але й збирати цукерки та інші ласощі. Цього разу вони з Києва на Закарпаття везли величезні мішки з їжею.

Відповідне відео поширюють у Тік Ток. Жінка опублікувала ролик, де показала, як роми їдуть додому.

"Ніколи не їдьте в провідну неділю з Києва на Закарпаття", — підписала жінка відео.

На кадрах помітно, що чоловіки і жінки спершу бігли з наповненими мішками по платформі до потягу. А потім почали розкладати свої сумки по полицях у вагоні.

Люди нецензурно висловлювались, заважали іншим, влаштовували розбірки.

Люди у коментарях написали свою думку. Українці не розуміють навіщо їм такий об'єм їжі. Проте одна з користувачок написала, що вони нібито на ринку продають цукерки, адже був гарний виторг, а потім вони йдуть на кладовище, зібрали і по другому кругу їх продають.

Люди також порадили, що не треба залишати цукерки на кладовищі. Смаколики краще роздати рідним.

Раніше "Телеграф" писав, чому найбільше ромів живе на Закарпатті.