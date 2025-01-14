"Паук-монстр" посреди января ползал по улицам Киева: что это было (видео)

Обычно до этого времени они не доживают

Жителей Киева переполошил "паук-монстр", который ползал по улицам. Хотя на самом деле на кадры попало безобидное животное, однако встретить посреди зимы было более чем необычно.

Кадрами поделился telegram-канал "Киевский движ". Судя по подписи, паук был замечен 13 января на одной из городских улиц.

Автору видео стало интересно, что это такое.

На самом деле этот паук является весьма распространенным в Украине и Европе видом. Называется он Araneus diadematus или простыми словами Обыкновенный крестовик.

Опознать его можно по весьма характерному кресту и узору на верхней части брюшка. Также можно понять, что на видео запечатлена девочка, поскольку это самое брюшко выглядит просто огромным в сравнении с головогрудью (передней частью). Такие пропорции характерны для самок, в то время как самцы выглядят куда более "худыми".

Самцы обычно достигают размеров до 1 сантиметра, в то время как самки могут быть в два раза крупнее.

Самка (слева) и самец (справа) обыкновенных крестовиков

Для человека крестовики не опасны, они могут укусить, если почувствует угрозу, однако обычно это приводит лишь к некоторому дискомфорту. Эти пауки не очень подвижны и большую часть времени проводят в своей паутине, предназначенной для ловли мелких насекомых.

Обычно эти пауки живут один год — вылупляются весной, растут летом и спариваются осенью. Самцы умирают в течение нескольких недель после спаривания, часто превращаясь в ужин для своей "дамы сердца". Самки же зачастую умирают зимой после откладывания яиц.

Почему конкретная особь дожила до января, остается непонятным. Можно предположить, что она зимовала в каком-то теплом месте или же на ее жизненный цикл повлияло глобальное изменение климата.

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