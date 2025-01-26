У Києві з’явилося графіті з Єрмаком: воно протрималося недовго (фото)

На даний час малюнку вже не існує

У київському парку з’явилося графіті із зображенням глави Офісу президента Андрія Єрмака. Втім, він протримався недовго.

На це звернув увагу український журналіст та блогер Богдан Буткевич у своєму Facebook. За його словами, зображення з’явилося у столичному парку "Вербний гай", що на Дніпровській набережній (лівий берег).

"Чесно — ось щоб що? Можливо, у вас є варіанти. Версію про Бенксі, який раптом зафанатів від Єрмака — не пропонувати", — написав Буткевич.

Користувачі мережі своєю чергою висловили думку, що дана картина була виконана або на замовлення, або для жарту.

Крім того, журналіст дав точні координати того, де знаходився малюнок.

Втім, вже надвечір 26 січня в мережі з’явилося нове фото, на якому видно, що зображення видалили, а тепер на його місці видно лише білий прямокутник.

Як повідомлялося раніше, у грудні 2024 року впливове видання Politico включило Єрмака до рейтингу найвпливовіших людей Європи. Він посів друге місце у категорії "Мрійники".