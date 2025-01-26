В Киеве появилось граффити с Ермаком: продержалось оно недолго (фото)

К настоящему времени рисунка уже не существует

В киевском парке появилось граффити с изображением главы Офиса президента Андрея Ермака. Впрочем, продержался он недолго.

На это обратил внимание украинский журналист и блогер Богдан Буткевич в своем Facebook. По его словам, изображение появилось в столичном парке "Вербный гай", что на Днепровской набережной (левый берег).

"Честно – вот чтобы что? Может быть, у вас есть варианты. Версию о Бэнкси, который вдруг зафанател от Ермака – не предлагать", — написал Буткевич.

Пользователи сети в свою очередь высказали мнение, что данная картина была выполнена либо на заказ, либо в шутку.

Кроме того, журналист дал точные координаты того, где находился рисунок.

Впрочем, уже к вечеру 26 января в сети появилось новое фото, на котором видно, что изображение удалили, а теперь на его месте виден лишь белый прямоугольник.

Как сообщалось ранее, в декабре 2024 года влиятельное издание Politico включило Ермака в рейтинг наиболее влиятельных людей Европы. Он занял второе место в категории "Мечтатели".