Как выглядит самое романтичное здание в Киеве и где его найти (фото)

Уникальное архитектурное решение

Одно из самых интересных и необычных зданий Киева – это "Замок Ричарда – Львиное сердце", который был построен в начала XX века в стиле английской готики. Дом в виде старинного замка украшают башни, зубчатые перила и шпили.

Это настоящая архитектурная жемчужина и опоэтизированное название дома №15, расположенного в живописном месте — на Андреевском спуске. "Телеграф" рассказывает читателям об этом уникальном объекте и показывает, где его можно найти в Киеве.

История строительства замка

Это величественное строение было названо в честь английского короля Ричарда I Львиное Сердце, который стал героем легендарного романа Вальтера Скотта "Айвенго". Дом считается одним из самых загадочных строений Киева, к тому же имеющих дурную славу.

Замок был построен в 1902-1904 годах, однако до сих пор не известно кто именно являлся автором этого дома. По легенде подрядчик Дмитрий Орлов попросту украл проект замка — в его основу положен вид фасада дома Министерства внутренних дел в Санкт-Петербурге, который создал академик архитектуры Марфельд.

Строительство началось в 1902 году в тайне от городских властей и Орлов активно раздавал полицейским взятки, чтобы те закрывали глаза на возведение здания по украденному проекту.

На конечном этапе строительства наполовину построенный дом сильно пострадал от мощного пожара, причины возникновения которого так и не удалось установить. Из-за этого строительство затянулось и было завершено лишь в конце 1904 года.

Проект Марфельда

За время строительства Дмитрий Орлов погряз в огромных долгах и взял в Киевском кредитном обществе займ на 36 лет и сдал квартиры в аренду.

Дом начали активно заселять квартиросъемщики, однако уже тогда замок начал обрастать легендами — здесь, якобы, по ночам были слышны шаги в коридорах, а также раздавались странные звуки.

В 1911 году Дмитрий Орлов был застрелен при невыясненных обстоятельствах. После гибели застройщика у него осталась жена и пятеро детей. Из-за огромных долгов вдова продает дом и съезжает.

Архитектура замка

Расположен замок на сложном рельефе, спускающемся к Подолу. Доступ к дому обеспечивают два входа: один со двора через бетонную лестницу, другой — с улицы по деревянной лестнице, возведенной во время реконструкции в 1991-1992 годах.

Его величественные фасады украшены архитектурными элементами, характерными для средневековых крепостей и замков, включая различные типы башен, шпили и зубцы на завершениях стен, а с левой стороны возвышается величественная башня.

Во дворе усадьбы по периметру размещались также одноэтажный кирпичный жилой флигель, который был снесен в 1988 году, а также одноэтажные службы с большим ледником в подвале.

В доме были канализация и печное отопление, двор и проезд заасфальтированы.

Почему этот замок так необычно называется

Свое название замок Ричарда получил благодаря писателю Виктору Некрасову. Именно он в 1967 году первым написал о том, что, будучи детьми, они с друзьями играли во дворе этого дома и представляли, что перед ними – величественный замок из повести Вальтера Скотта "Айвенго".

Есть еще одна версия происхождения сказочного названия этого дома. Говорят, что несколько десятилетий здесь жил некий торговец, Ричард Юревич. Он держал лавку неподалеку и славился тем, что очень любил рассказывал разные интересные истории.

Во время Второй мировой войны Ричард якобы прятал в подвалах замка евреев и ему дали прозвище Ричард Львиное сердце.

Где находится замок Ричарда

В конце 1990-х годов замок приобрел американский бизнесмен украинского происхождения Чопивский Юрий Юрьевич. Он хотел провести реконструкцию замка и открыть здесь ресторан, картинную галерею или отель.

В настоящее время замок стоит заброшенный и постепенно разрушается. Однако на его фоне до сих пор можно сделать яркие и незабываемые фотографии.

Адрес: Андреевский спуск, 15.

Замок Ричарда

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