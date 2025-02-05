"Это какую зарплату нужно иметь": украинцы не сдержались из-за подорожания проезда в Киев

Перевозчики объясняют это ростом цен на топливо и услуги, но пассажиры недовольны

В феврале 2025 года проезд на общественном транспорте в Киеве и области подорожал. Автопредприятия — перевозчики объясняют это ростом цен на топливо для маршрутных автобусов, а также ростом цен на услуги перевозок. В то же время пассажиры высказывают свое недовольство ситуацией.

Об этом сообщает "Телеграф". Стоимость проезда увеличилась на маршрутах в Киеве, Ирпене и Борисполе. Так, в Facebook-сообществе "Я люблю Ирпень" пишут, что стоимость проезда на таксомоторном маршруте №422 "Буча — станция метро Академгородок" будет составлять от 45 до 50 гривен.

Похожая ситуация на таксомоторном маршруте №379 "Ирпень (жилой комплекс "Гранд Лайф" — станция метро Академгородок").

Между тем, предприятие "Обуховтранс" повышает тарифы на маршрут Обухов-Киев с 6 февраля до 70 гривен.

А вот проезд на таксомоторном маршруте №316 (до станции метро "Левобережная") будет стоить 85 гривен. Проезд до станции метро "Бориспольская", по предварительным данным, будет стоить 65 гривен.

Пользователи соцсетей недовольны повышением цен на проезд. Люди недоумевают, почему проезд дорожает, а качество перевозок и транспорта лучше не становится.

"Это какую зарплату нужно иметь", "Цены растут, а маршрутки не ремонтируют", "Пора создать муниципальный автотранспорт", — такие были комментарии.

Ранее "Телеграф" сообщал о том, что в Киеве предлагают изменить работу общественного транспорта во время воздушных тревог.