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"Это какую зарплату нужно иметь": украинцы не сдержались из-за подорожания проезда в Киев

Автор
Евгений Устименко
Дата публикации
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Автор
Проезд в общественном транспорте Киева подорожал Новость обновлена 05 февраля 2025, 17:40
Проезд в общественном транспорте Киева подорожал. Фото Коллаж "Телеграфа"

Перевозчики объясняют это ростом цен на топливо и услуги, но пассажиры недовольны

В феврале 2025 года проезд на общественном транспорте в Киеве и области подорожал. Автопредприятия — перевозчики объясняют это ростом цен на топливо для маршрутных автобусов, а также ростом цен на услуги перевозок. В то же время пассажиры высказывают свое недовольство ситуацией.

Об этом сообщает "Телеграф". Стоимость проезда увеличилась на маршрутах в Киеве, Ирпене и Борисполе. Так, в Facebook-сообществе "Я люблю Ирпень" пишут, что стоимость проезда на таксомоторном маршруте №422 "Буча — станция метро Академгородок" будет составлять от 45 до 50 гривен.

Похожая ситуация на таксомоторном маршруте №379 "Ирпень (жилой комплекс "Гранд Лайф" — станция метро Академгородок").

Между тем, предприятие "Обуховтранс" повышает тарифы на маршрут Обухов-Киев с 6 февраля до 70 гривен.

Источник: www.facebook.com/variantobukhiv

А вот проезд на таксомоторном маршруте №316 (до станции метро "Левобережная") будет стоить 85 гривен. Проезд до станции метро "Бориспольская", по предварительным данным, будет стоить 65 гривен.

Источник: www.facebook.com/groups/iloveboryspil
Источник: www.facebook.com/groups/iloveboryspil

Пользователи соцсетей недовольны повышением цен на проезд. Люди недоумевают, почему проезд дорожает, а качество перевозок и транспорта лучше не становится.

"Это какую зарплату нужно иметь", "Цены растут, а маршрутки не ремонтируют", "Пора создать муниципальный автотранспорт", — такие были комментарии.

Ранее "Телеграф" сообщал о том, что в Киеве предлагают изменить работу общественного транспорта во время воздушных тревог.

Теги:
#Киев #Киевская область #Реакция #Соцсети #Возмущение #Подорожание #Проезд #Общественный транспорт