"Мінуси" повзтимуть ще нижче. Яка ситуація з опадами в Києві, прогноз

Упродовж четверга-суботи погода не приготувала для киян несподіванок

Киянам найближчими днями, 6-8 лютого, варто очікувати лише на хмарність та морози, які поступово опускатимуться до -6 градусів. Однак такі показники передбачаються лише вночі.

Сила вітру цими днями не перевищить помірних 7 м/с. Такий прогноз дали у Meteofor.

Четвер, 6 лютого, очікується суцільно хмарним, але сухим. Повітря вдень прогріється до -1 градусу, а вночі було -2 градуси. Максимальні пориви вітру відбулись на початку доби — помірні 6 м/с.

Останній день цього тижня, 7 лютого, теж прогнозується хмарним. Дощів не буде. Температура вдень впаде до -1 градусу, а вночі — до -3 градусів. Найбільша сила вітру передбачається у другій половині доби — помірні 6 м/с.

Субота, 8 лютого, не принесе у місто несподіванок, адже синоптики обіцяють тільки сильну хмарність. Показники на термометрах вдень опустяться до -3 градусів, а вночі — до -6 градусів. Сила вітру в цей день не перевищить помірних 7 м/с.

Раніше "Телеграф" писав про те, якою буде погода в Україні у лютому цього року. Прогноз дав народний синоптик Володимир Деркач.