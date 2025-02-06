"Минусы" будут ползти еще ниже. Какая ситуация с осадками в Киеве, прогноз

В течение четверга-субботы погода не приготовила для киевлян неожиданностей

Киевлянам в ближайшие дни, 6-8 февраля, следует ожидать лишь облачность и морозы, которые будут постепенно опускаться до -6 градусов. Однако такие показатели предполагаются только ночью.

Сила ветра в эти дни не превысит умеренных 7 м/с. Такой прогноз дали в Meteofor.

Четверг, 6 февраля, ожидается сплошь облачным, но сухим. Воздух днем прогреется до -1 градуса, а ночью было -2 градуса. Максимальные порывы ветра состоялись в начале суток — умеренные 6 м/с.

Последний день этой недели, 7 февраля, тоже прогнозируется облачным. Дождей не будет. Температура днем упадет до -1 градуса, а ночью — до -3 градусов. Наибольшая сила ветра предполагается во второй половине суток — умеренные 6 м/с.

Суббота, 8 февраля, не принесет в город неожиданностей, ведь синоптики обещают только сильную облачность. Показатели на термометрах днем опустятся до -3 градусов, а ночью — до -6 градусов. Сила ветра в этот день не превысит умеренных 7 м/с.

Ранее "Телеграф" писал о том, какой будет погода в Украине в феврале этого года. Прогноз дал народный синоптик Владимир Деркач.