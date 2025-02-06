У Києві під час загрози "Орєшніка" пролунав вибух: що відомо

З війною він не повʼязаний

У четвер, 6 лютого, у Києві чули вибух. Це сталось під час повітряної тривоги.

Про це повідомляють місцеві телеграм-канали. При цьому пабліки пишуть, що з бойовими діями вибух не пов'язаний.

Варто додати, що станом на 11:00 в Україні масштабно оголошено про повітряну тривогу. Її було оголошено через загрозу застосування міжконтинентальної ракети. Йшлося про ракету "Орешнік".

Це особливо небезпечна ракета, оскільки наша ППО наразі не може її збивати. Вона завдає точних і руйнівних ударів.

Станом на 11:04 в Україні оголосили про відбій повітряної тривоги. Загроза минула.

Нагадаємо, у Кам'янці-Подільському на Хмельниччині пролунав вибух біля будівлі територіального центру комплектування та соціальної підтримки. Інцидент стався 5 лютого, близько 13:00. Внаслідок вибуху одна людина загинула, ще четверо зазнали поранень.

Раніше "Телеграф" писав, що у Києві сталася резонансна ситуація. Біля одного з ТЦК поліція силою затримала жінку у військовій формі. Історія вже стала приводом для маніпуляцій з боку росіян, які намагаються розігнати "зраду" через свої мережі. Однак, як виявилося, із самою жінкою все далеко не так просто.