В Киеве во время угрозы "Орешника" раздался взрыв: что известно

С войной он не связан

В четверг, 6 февраля, в Киеве слышали взрыв. Это произошло во время воздушной тревоги.

Об этом сообщают местные телеграммы-каналы. При этом паблики пишут, что с боевыми действиями взрыв не связан.

Стоит добавить, что на 11:00 в Украине масштабно объявлено о воздушной тревоге. Она была объявлена из-за угрозы применения межконтинентальной ракеты. Речь шла о ракете "Орешник".

Это особенно опасная ракета, поскольку наша ПВО пока не может ее сбивать.Она наносит четкие и разрушительные удары.

По состоянию на 11.04 в Украине объявили об отбое воздушной тревоги. Угроза прошла.

Напомним,в Каменце-Подольском в Хмельнитчине раздался взрыв возле здания территориального центра комплектования и социальной поддержки. Инцидент произошел 5 февраля около 13:00. В результате взрыва один человек погиб, еще четверо получили ранения.

Ранее "Телеграф" писал, что в Киеве произошла резонансная ситуация. Около одного из ТЦК полиция силой задержала женщину в военной форме. История уже стала поводом для манипуляций со стороны россиян, пытающихся разогнать измену через свои сети. Однако, как выяснилось, с самой женщиной все далеко не так просто.