У будівлі ТЦК на Хмельниччині стався вибух: є загиблі та постраждалі (фото, відео)

Це уже третій такий випадок за кілька днів.

У Кам'янці-Подільському на Хмельниччині пролунав вибух біля будівлі територіального центру комплектування та соціальної підтримки. Інцидент стався сьогодні, 5 лютого, близько 13:00.

За інформацією "Суспільне-Хмельницький", внаслідок вибуху одна людина загинула, ще четверо зазнали поранень. Варто зазначити, що правоохоронні органи наразі офіційно не підтверджують дані про загиблих та постраждалих.

Інформацію підтвердили у поліції Хмельницької області. На місці події працюють усі екстрені служби міста. Для встановлення обставин події залучено криміналістичну лабораторію та слідчо-оперативну групу Головного управління Національної поліції в Хмельницькій області.

Наразі правоохоронці з'ясовують причини та деталі події. Поліція Хмельницької області повідомила, що додаткова інформація буде оприлюднена згодом.

В обласному Хмельницькому ТЦК та СП також прокоментували інформацію. Там підтвердили факт вибуху і сказали, що територію оточено для забезпечення безпеки. Працівники ТЦК також сказали, що обставини інциденту з'ясовуються.

Місцеві ЗМІ пишуть, що підривник загинув на місці біля будівлі Кам'янець-Подільського ТЦК та СП. Та ця інформація потребує підтвердження. На відео видно тіло людини, накрите простирадлом.

За останні дні це вже третій подібний випадок в Україні. Першого лютого в будівлі Рівненського обласного ТЦК стався вибух. У результаті інциденту загинув сам підривник, поранені працівники. За кілька днів двоє молодиків намагались підірвати відділок поліції у Рівному. Їх затримали.

Також нещодавно "Телеграф" писав, що біля будівлі ТЦК на Дніпропетровщині прогримів вибух. Там також підірвали невстановлений предмет.