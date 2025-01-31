Скільки в Україні триватиме дефіцит електроенергії: НБУ озвучив прогноз

Енергосистема України продемонструвала стійкість до російських атак, зазначили в НБУ

Незважаючи на російські атаки по критичних об’єктах, початок нинішньої зими в Україні пройшов практично без відключень електроенергії — також сприяла цьому тепла погода. І хоча вже в лютому очікується похолодання та повернення графіків відключень світла, загалом ситуація в енергетиці розвивається набагато краще, ніж раніше.

Про це йдеться у "Інфляційному звіті" Національного банку України за січень 2025 року. Там зазначається, що українська енергосистема за умов російської агресії продемонструвала достатню стійкість. Зокрема це стало можливим завдяки швидким темпам ремонту обладнання.

Нацбанк очікує, що дефіцит електроенергії поступово скорочуватиметься, але зберігатиметься в наступні роки. Це пов’язано з тим, що повне відновлення енергосистеми на довоєнний рівень вимагатиме значних фінансових засобів та часу.

Ризики подальших руйнувань та збільшення дефіциту електрики в Україні все ще залишаються вагомими (від 25 до 50%). Якщо ці ризики стануть реальними, то зростання валового внутрішнього продукту буде меншим, ніж за базовим сценарієм. А ось ціни, навпаки, зростуть.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що директор центру досліджень енергетики Олександр Харченко розповів, за якої умови в Україні знову можуть запровадити відключення світла.