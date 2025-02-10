Подморозит до -9 градусов. Ожидать ли осадков в Киеве в начале недели

В ближайшие дни в Киеве состоится облачная, но морозная погода

В Киеве в течение 10-12 февраля зафиксируется сухая, но морозная погода. Местами столбики термометров могут опуститься до -9 градусов.

Однако в начале недели не стоит ожидать осадков или сильных ветров. Такой прогноз дали специалисты по Meteofor.

В течение понедельника, 10 февраля, в городе будет держаться сильная облачность. Осадков не прогнозируется. Дневная температура опустится до -6 градусов, но ночью было -8 градусов. Сила ветра в этот день не превысит легких 3 м/с.

Небо во вторник, 11 февраля, также будет покрыто облаками. Однако осадков синоптики не обещают. Воздух днем остынет до -5 градусов, но ночью — до -8 градусов. Порывы ветра не достигнут выше легких 3 м/с.

Среда, 12 февраля, также ожидается облачной, но сухой. Показатели на термометрах днем опустятся до -4 градусов, а ночью — до -8 градусов. В этот день сила ветра не будет выше тихих 1 м/с.

Ранее "Телеграф" писал, что в Украину скоро придет антициклон, который принесет снег. В свою очередь синоптики прогнозируют, что "минусы" будут несущественными.