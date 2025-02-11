Букет до Дня закоханих за ціною кількох айфонів: у столиці здивували цінами

Пропозиція для тих, хто хоче з розмахом відсвяткувати День закоханих

День святого Валентина вже не за горами, тож охочим вразити свою другу половинку доведеться добряче розкошелитися. У столиці вже з'явилися пропозиції для найбільш заможних романтиків.

В одному з київських квіткових крамниць з'явився букет із 1001 троянди сорту Grand Prix. Вартість квіткової композиції становить 120 800 гривень. Методом простих підрахунків отримуємо вартість однієї квітки — 119 гривень, що суттєво перевищує середню ціну на ринку.

Метрові троянди Grand Prix на стійкому стеблі формують гігантську композицію, яку можна замовити з доставкою. Букет доступний у різних варіаціях оформлення: у капелюшних коробках, у формі серця або як класичний монобукет.

Як зазначається у повідомленні, оплата доступна різними способами — готівкою або електронними грошима. Кур'єрська служба працює у Києві та області.

Довжина кожної троянди сягає одного метра. Квіти постачаються свіжозрізаними та, як обіцяють продавці, зберігають свій первинний вигляд протягом тривалого часу.

Також раніше "Телеграф" розповідав про ідеї подарунка на День святого Валентина своїми руками. Оберіть ідею, що найбільше пасує вашій половинці, і зробіть цей день незабутнім.