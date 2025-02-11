Букет ко Дню влюбленных по цене нескольких айфонов: в столице удивили ценами

Предложение для тех, кто хочет с размахом отпраздновать День влюбленных

День святого Валентина уже не за горами, так что желающим поразить свою вторую половинку придется изрядно раскошелиться. В столице уже появились предложения для самых состоятельных романтиков.

В одном из киевских цветочных магазинов появился букет из 1001 роз сорта Grand Prix. Стоимость цветочной композиции составляет 120800 гривен. Методом простых подсчетов получаем стоимость одного цветка – 119 гривен, что существенно превышает среднюю цену на рынке.

Метровые розы Grand Prix на стойком стебле формируют гигантскую композицию, которую можно заказать с доставкой. Букет доступен в различных вариациях оформления: в шляпных коробках, в форме сердца или классическом монобукете.

Как отмечается в сообщении, оплата доступна разными способами — наличными или электронными деньгами. Курьерская служба работает в Киеве и в области.

Длина каждой розы достигает одного метра. Цветы снабжаются свежесрезанными и, как обещают продавцы, сохраняют свой первоначальный вид в течение длительного времени.

Также ранее "Телеграф" рассказывал об идеях подарка в День святого Валентина своими руками. Выберите идею, наиболее подходящую вашей половинке, и сделайте этот день незабываемым.