Вода "подається" відром: у Києві недорого здають квартиру для невибагливих

Можна жити з домашніми улюбленцями

Нестандартна пропозиція оренди з'явилася у Солом'янському районі Києва — там за 4999 гривень здають однокімнатну квартиру без водопостачання. Орендодавець пропонує помешкання площею 31 квадратний метр, проте попереджає про відсутність базових зручностей через замерзлу трубу.

Мешканцям доведеться користуватися вуличним туалетом та носити воду відрами. Відповідне оголошення розміщене на одній з популярних українських платформ купівлі-продажу.

За словами власника, підключення води можливе за додаткову плату — 5 тисяч гривень щомісяця. При цьому квартира має роздільне планування та простору кухню площею 11 квадратних метрів. Умови видно на фото:

Попри відсутність базових комунікацій, помешкання обладнане двоспальним ліжком, додатковим спальним місцем та праскою. За словами власника, на території є тераса та гостьовий паркінг.

Є і переваги — так, господар помешкання дозволяє проживання з домашніми улюбленцями будь-якого розміру — від маленького котика до великого собаки. У пішій доступності розташовані школа, дитячий садок, магазини, зупинки громадського транспорту та парк.

За умовами оренди, комісія відсутня, а оплата необхідна лише за перший місяць проживання. Мінімальний термін оренди — від одного місяця.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав, що у Києві здають "убиту" двушку з броньованими дверима. За неї просять 4500 грн.