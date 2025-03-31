В одному з обласних центрів України воду будуть подавати за графіком: чому так сталося

Місто переходить на погодинну подачу води

Рівнеоблводоканал змушений йти на непопулярні кроки. Підприємство планує знизити тиск води в мережі в окремі години дня та вночі. Мешканці верхніх поверхів багатоповерхівок у певні періоди можуть залишитися без води взагалі.

За інформацією від Рівнеоблводоканалу, такі заходи спричинені складною фінансовою ситуацією підприємства. Борг водоканалу вже перевищив 115 мільйонів гривень, з яких близько 70 мільйонів – заборгованість за електроенергію, а 45 мільйонів – борг перед "Рівнеазотом" за очищення стоків.

"Ми відтягували цей крок, як могли, проте далі так тривати не може. До погодинної подачі води із пониженим тиском нас змушує скрутна фінансова ситуація, яка склалася на підприємстві через невідповідність наших тарифів реальній економічній ситуації", – пояснює в.о. директора Рівнеоблводоканалу Андрій Грухаль.

Чому змушені знижувати тиск у мережі

Головною причиною проблем називають економічно необґрунтований тариф для населення. За словами керівництва водоканалу, економічно обґрунтована ціна мала б становити 57 грн 07 коп. за кубометр водопостачання та водовідведення. Натомість населення сплачує лише 32 грн 60 коп. – тариф, який не змінювався з довоєнного 2021 року.

Підприємство регулярно надає необхідні розрахунки до Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг (НКРЕКП). Однак через урядову постанову, яка не рекомендує підвищувати вартість комунальних послуг для населення під час воєнного стану, тарифи залишаються незмінними.

Обмеження тиску води відбуватиметься у години найвищого тарифу на електроенергію та вночі. Це дозволить підприємству хоч трохи зменшити видатки на електроенергію.

На 2025 рік Рівненська обласна рада виділила підприємству 20 мільйонів гривень, однак цієї суми недостатньо для вирішення проблеми. Звернення до міської влади, за словами керівництва водоканалу, залишилися без відповіді.

Де можна набрати воду у разі відключень води

Мешканці Рівного під час відключень зможуть набрати питну воду на водозабірних колонках, розташованих за такими адресами: вул. Біла, 61; вул. Згоди, 26; вул. Гарна, 12; вул. Дворецька, 71; вул. Новодвірська, 10; вул. Кам'янець-Подільська, 6; вул. Сердечна, 16; вул. Міцкевича, 9; вул. Залізнична, 13; вул. Шевченка, 48; вул. Тютюнника, 4; вул. Слави, 9; пров. Шкільний, 11; вул. О. Олеся, 9; вул. Малорівненська, 55. Втім, немає гарантії, що колонки працюватимуть під час обмежень подачі води. Раніше речник Рівнеоблводоканалу пояснював, що у разі блекаутів, спричинених російськими обстрілами, можна буде набрати звідти воду, але колонки не можуть замінити централізоване водопостачання — вони беруть воду із міської мережі, і не є повністю автономними.

На відміну від деяких міст України, у Рівному немає бюветів, тому альтернативою залишається замовлення води додому або її купівля в магазинах. Як довго триватиме погодинна подача води – поки невідомо.

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