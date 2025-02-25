Весна уже напоминает о себе. Какой будет температура в Киеве

В начале недели в столице предполагается ясная и морозная погода, хотя местами температура будет вырастать до +5 градусов

Затяжные морозы в Киеве в течение 25-27 февраля будут постепенно снижаться и на смену им придет потепление. Местами дневная температура составит +5 градусов.

Однако морозы, хотя и не столь существенные, будут держаться ночью — до -7 градусов. Такой прогноз дали в Meteofor.

Вторник, 25 февраля, ожидается ясным. Дневная температура повысится до +1 градуса, а ночная зафиксировалась около -7 градусов. Сила ветра не превысит легких 2 м/с.

В середине недели, 26 февраля, на небе местами будут плавать облака. Осадков не прогнозируется. Воздух днем прогреется до +3 градусов, а ночью остынет до -7 градусов. Наибольшие порывы ветра ожидаются в дневное время — умеренные 6 м/с.

На следующий день, 27 февраля, снова ожидается ясная погода. Показатели на термометрах днем вырастут до +5 градусов, а ночью опустятся до -5 градусов. Максимальная сила ветра прогнозируется утром-днем – умеренные 7 м/с.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, какие сюрпризы приготовила погода украинцам в конце текущего месяца. Синоптики прогнозируют местами мокрый снег.