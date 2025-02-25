Брудна хмара пилу над Києвом та низкою регіонів: де зараз дихати найважче (карта)

Хмара бруду в повітрі накрила мало не пів України

У столиці України зафіксовано тимчасове погіршення якості повітря. Відбулося підвищення концентрації завислих речовин.

За даними офіційного каналу КМДА, головною причиною такої ситуації став пил, що накопичується в атмосфері.

Фахівці пояснюють, що маловітряні погодні умови та підвищений атмосферний тиск перешкоджають природному розсіюванню шкідливих домішок. Частинки пилу залишаються в повітрі довше, ніж зазвичай, що призводить до погіршення загальної екологічної ситуації в місті.

Подібні ситуації з погіршенням якості повітря трапляються в мегаполісах періодично і здебільшого мають тимчасовий характер. Зазвичай після зміни погодних умов, зокрема посилення вітру чи випадання опадів, стан повітря нормалізується.

Щоб захистити своє здоров'я під час цього періоду, киянам рекомендують дотримуватися низки запобіжних заходів. Насамперед варто тримати вікна зачиненими, щоб мінімізувати потрапляння забрудненого повітря до оселі. Також слід обмежити час перебування на відкритому повітрі, особливо це стосується людей із хронічними захворюваннями дихальних шляхів, дітей та літніх осіб.

Власникам очищувачів повітря радять увімкнути прилади на максимальну потужність для ефективнішого фільтрування повітря в приміщеннях.

Міська влада закликає містян стежити за актуальними показниками якості повітря через спеціальні ресурси. Зокрема, можна скористатися онлайн-системою моніторингу за посиланням https://asm.kyivcity.gov.ua/ або завантажити застосунок "Київ Цифровий" на смартфон https://kyiv.digital/start.

Зазначимо, що подібна ситуація 25 лютого у багатьох містах та областях заходу України та центральної її частини. Зокрема, за даними Saveecobot, найгірша ситуація в Житомирі та області. Тут показник сягає позначки 254 — дуже шкідливий рівень.

Нагадаємо, що нещодавно у Києві також різко погіршилася якість повітря. В деяких районах не було чим дихати.