Росіяни атакували Київську область. Є пошкодження та постраждала (фото)

Жінка отримала різану рану.

Вранці у вівторок, 25 лютого, в Обухівському та Фастівському районах Київської області зафіксовано наслідки ворожого удару дронами. Внаслідок атаки в Обухівському районі травмовано 44-річну жінку, яка отримала різану рану ноги.

Про це повідомив начальник Київської ОВА Микола Калашника. Постраждалу госпіталізували до місцевої лікарні для надання необхідної медичної допомоги.

Як повідомляють у поліції Київщини, станом на 7:00 ранку в Обухівському районі пошкоджено два приватні будинки, господарчу будівлю, гаражне приміщення та автомобіль. Одна з будівель зазнала часткового руйнування. Також зафіксовано пошкодження двох житлових будинків у Фастівському районі. На фото також видно вибиті вікна.

На місцях ударів працюють групи реагування патрульної поліції, слідчо-оперативні групи та вибухотехніки, які документують наслідки обстрілу. Правоохоронці збирають речові докази для відкриття кримінального провадження за статтею 438 Кримінального кодексу України "Порушення законів та звичаїв війни".

Раніше "Телеграф" також писав, що у Черкасах пролунав вибух під час масованої ракетної атаки. На місто йшло три групи ракет, ще одна група рухалася на Смілу.