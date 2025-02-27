Без морозів, але з опадами. Коли погода у Києві зміниться

У столиці певний час були морози та ясне небо, але вже в кінці цього тижня їх замінять хмари, дрібні опади та "плюсова" температура

Морозну та ясну погоду, яка трималась у Києві досить довго, на початку березня витіснять потепління та опади. Вже у суботу у місті очікуються дощі зі снігом.

Температура вдень протягом 27 лютого-1 березня буде коливатись в межах +1… 6 градусів, а вночі — -6…0 градусів. Такий прогноз дали в Meteofor.

Четвер, 27 лютого, принесе переважно ясне небо. Повітря вдень прогріється до +6 градусів, а вночі воно охолонуло до -6 градусів. Найбільші пориви вітру очікуються вранці-вдень — помірні 7 м/с.

П'ятниця, 28 лютого, передбачається спочатку ясною, але вранці на небо набіжать хмари. Опадів не прогнозується. Денна температура у місті підвищиться до +6 градусів, а нічна — впаде до -4 градусів. Максимальна сила вітрів відбудеться вранці-вдень — помірні 6-7 м/с.

А от у суботу, 1 березня, мінуси відступлять, але у столиці триматиметься хмарність та йтимуть опади. Невеликий сніг з дощем передбачається вранці-вдень. Температура у денний час виросте до +1 градусу, а вночі опуститься до 0 градусів. Сила вітру не перевищить помірних 6-7 м/с.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, коли в Україні чекати суттєвого потепління. Синоптики також розповіли, чи будуть на початку березня сніг та морози.