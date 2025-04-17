Звільнятись не захотів. Депутат Росії жив в Україні і працював на Кремль по відеозв’язку

Отримував зарплату в 2-3 тисячі

Російський депутат Михайло Носик запевняє, що протягом чотирьох років працював у Дніпрі. Він нібито приймав громадян за відеозв'язком через VPN.

Про це пишуть росЗМІ, посилаючись на слова депутата. Він проживає у Дніпрі з 2021 року і нібито немає можливості виїхати в Росію.

За даними медіа, з депутатом зв'язалась комісія з етики, аби вирішити вищевикладений казус. Виявилось, що депутат працював в режимі онлайн з українських територій протягом майже 4 років.

"Працюю дистанційно через VPN, надаю допомогу деяким громадянам. Прийом тільки за відеозв'язком. Очний прийом не веду, адже вимушено проживаю в Україні", — каже Носик.

Він також не вбачає за потрібне звільнятись з посади депутата, адже "може бути корисним". Ба більше чоловік отримував 2-3 тисячі рублів за свою роботу щомісяця. Носик навіть каже, що може потрапити в полон і тоді його обміняють.

"Я не хочу звільнятись, адже формально це нічого не змінить. До того ж статус депутата робить мене цінним (…) Я вважаю, що я працюю не гірше за інших", — наголосив Носик.

Він обіймає посаду депутата Ради Каларського муніципального округу Забайкальського краю з 2020 року. 2021 року приїхав до України своєю машиною, щоб пройти лікування в онкодиспансері. Після початку повномасштабного вторгнення через відсутність українських документів Носик не зміг виїхати з України.

За словами депутата, він кілька разів звертався до МЗС і вийшов на російське посольство у Туреччині, але там йому порадили лише укласти фіктивний шлюб. У Росії на Носика звернули увагу у січні 2025 року, коли прокуратура підготувала подання про статус муніципального депутата. Наприкінці березня представники Ради Каларського муніципального округу зв'язалися з Носиком по відеозв'язку, де він і розповів усі подробиці.

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