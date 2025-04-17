ЗСУ провели контрнаступ на Донеччині: 16 кілометрів звільнено (карта)

Сирський відмітив успіхи українських військ на донецькому фронті

Олександр Сирський повідомив про вагоме досягнення Сил оборони — за останні тижні українські бійці звільнили близько 16 квадратних кілометрів території поблизу Покровська на Донеччині. Попри постійний натиск росіян оборонці успішно проводять контрнаступальні дії та поступово відтісняють ворожі війська.

Про це головнокомандувач повідомив на своїй сторінці у Facebook. Протягом трьох діб Сирський працював у зоні відповідальності Оперативно-тактичного угруповання "Донецьк" — там він особисто побував у більшості бригад та допоміг в організації бойових дій.

"Звичайно, наш головний капітал і найвища цінність — це наші люди", — наголосив генерал.

Військовий також зазначив, що наразі нйбільш інтенсивні бої точаться на Покровському напрямку, де українські захисники щодня відбивають до 30 штурмів противника, завдаючи йому значних втрат.

Крім того, посадовець відмітив успіхи наших військ на донецькому фронті.

"За останні тижні звільнили близько 16 квадратних кілометрів території в районі населених пунктів Удачне, Котлине, Шевченко", — розповів головнокомандувач ЗСУ.

Публікуємо карту DeepState із Покровського напрямку:

Нагадаємо, що українські захисники відновили позиції біля Відродження та в Дніпроенергії. Ці села розташовані в Покровському та Великоновосілківському районах.

Раніше "Телеграф" повідомляв, що сержант роти снайперів Микола "Раптор" назвав головний виклик на передовій. За його словами, проблемою на фронті є "відкрите небо.