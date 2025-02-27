Віддати гроші Клопотенко – не варіант: відомий бізнесмен зробив заяву щодо Житнього ринку

Житній потрібно перетворити на сучасний ринок, який став би знаковим місцем для киян

Засновник та CEO компанії Inzhur Андрій Журжій не збирається брати участь у проєктах відновлення Житнього ринку на Подолі в Києві, якщо вони не передбачатимуть набуття власності на цей об’єкт.

Про це Андрій Журжій повідомив у коментарі "Телеграфу" за результатами презентації проєкту відновлення Житнього ринку, яка пройшла 25 лютого.

Після презентації "Телеграф" попросив Андрія Журжія дати відповідь на запитання: чи можливі варіанти долучення компанії Inzhur або його особисто до процесу відновлення ринку на інших умовах, аніж передача його у повну власність інвестору. Наприклад, один таких з альтернативних проєктів пропонує ресторатор Євген Клопотенко, який говорить про варіант державно-приватного партнерства, коли Житній ринок залишиться у комунальній власності, але буде передано в професійне управління.

"Я не вірю, що ви будете інвестувати в мою хату. Бо так це не працює. Ми не приходимо з ідеєю, що люди, давайте ми зберемо гроші, і віддамо їх Жені Клопотенку, чи ще комусь. Тому що тоді це не інвестиції, тоді потрібно шукати меценатів. А я не є меценатом… Ефективнішої форми, ніж власник, ніхто не вигадав. І наша ідея якраз полягає в тому, щоб тут був власник у вигляді десятків тисяч киян (інвесторів, — ред.) які в тому числі будуть постійними відвідувачами. Тут взагалі буде синергія: вони будуть і бенефіціарами доходу, власниками, і ще й відвідувачами, які приноситимуть прибуток", — пояснив свою позицію Андрій Журжій.

Зазначимо, що під час презентації проєкту відновлення Житнього ринку Журжій та Клопотенко, який теж був присутнім на заході, публічно дійшли згоди, щодо того, що Житній потрібно врятувати, зберігши його архітектурну автентичність, але перетворивши при цьому на сучасний ринок, який став би знаковим місцем для киян.

Детальніше про те, як саме компанія Inzhur та Андрій Журжій пропонують відновлювати Житній ринок, читайте у матеріалі "Телеграфу", який вийде незабаром.

Нагадаємо, нещодавно у Київраді було зареєстровано рішення щодо продажу Житнього ринку через аукціон. "Телеграф" детально розбирав цю та інші ідеї щодо ринку у статті "Що з цим місцем не так? Епопея з Житнім ринком у Києві зайшла на нове коло".