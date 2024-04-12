Багатостраждальний Житній ринок зняли з аукціону: подробиці про рішення КМДА

Після 40 років експлуатації він потребує капітального ремонту

Аукціон з надання в оренду Житнього ринку було зупинено за рішенням Київської міської державної адміністрації. На ухвалення цього рішення вплинула громадськість, яка звернулась до Департаменту комунальної власності з проханням скасувати проведення аукціону 15 квітня.

Про це інформує КМДА. Зазначається, далі департаменти спільно з громадськістю напрацюють оновлені умови для майбутнього інвестора, які дозволять створити і втілити оптимальну концепцію відродження ринку.

"Враховуючи резонанс серед громади Києва щодо збереження "Житнього ринку" та його цільового призначення, ми прийняли рішення не проводити аукціон зараз, напрацювати разом з киянами нові умови конкурсу та вимоги до потенційного орендаря. На це нам потрібен додатковий час", – зазначив директор Департаменту промисловості та розвитку підприємництва КМДА Володимир Костіков.

Ба більше, за його словами, головною умовою оренди Житнього ринку залишиться термінове проведення капітального ремонту і збереження функціонала, тому що Житній ринок на Подолі – один із найстаріших ринків Києва. Зазначається, що сучасне його приміщення збудували ще в 1980 році. Та після 40 років експлуатації воно потребує капітального ремонту.

"Водночас саме бачення концепції відродження ринку обов'язково має бути погоджене з киянами. Над цим і працюватимуть найближчим часом профільні департаменти спільно з представниками громадськості", — додається у повідомленні.

Раніше "Телеграф" писав, що відомий український шеф-кухар Євген Клопотенко, який виступив проти аукціону з Житнього ринку, готовий сам брати участь у торгах. Він зазначив, що дуже переймається долею історичної будівлі на Подолі, але не має жодних юридичних повноважень, щоб щось змінити.