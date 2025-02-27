Отдать деньги Клопотенко - не вариант: известный бизнесмен сделал заявление насчет Житнего рынка

Житний нужно превратить в современный рынок, который стал бы знаковым местом для киевлян

Основатель и CEO компании Inzhur Андрей Журжий не собирается участвовать в проектах восстановления Житнего рынка на Подоле в Киеве, если они не будут предусматривать приобретение собственности на этот объект.

Об этом Андрей Журжий сообщил в комментарии "Телеграфу" по результатам прошедшей 25 февраля презентации проекта восстановления Житнего рынка.

После презентации "Телеграф" попросил Андрея Журжия ответить на вопрос: возможны ли варианты присоединения компании Inzhur или его лично к процессу восстановления рынка на других условиях, чем передача его в полную собственность инвестору. Например, один из таких альтернативных проектов предлагает ресторатор Евгений Клопотенко, который говорит о варианте государственно-частного партнерства, когда Житний рынок останется в коммунальной собственности, но будет передан в профессиональное управление.

"Я не верю, что вы будете инвестировать в мой дом. Потому что так это не работает. Мы не приходим с идеей, что люди, давайте мы соберем деньги, и отдадим их Жене Клопотенко, или еще кому-то. Потому что тогда это не инвестиции, тогда нужно искать меценатов. А я не являюсь меценатом… Более эффективной формы, чем владелец, никто не придумал. И наша идея как раз состоит в том, чтобы здесь был владелец в виде десятков тысяч киевлян (инвесторов, — ред.), которые, в том числе, будут постоянными посетителями. Здесь вообще будет синергия: они будут и бенефициарами дохода, владельцами, и еще и посетителями, которые будут приносить прибыль", — объяснил свою позицию Андрей Журжий.

Отметим, что во время презентации проекта восстановления Житнего рынка Журжий и Клопотенко, который тоже присутствовал на мероприятии, публично пришли к согласию относительно того, что Житний нужно спасти, сохранив его архитектурную подлинность, но превратив при этом в современный рынок, который стал бы знаковым местом для киевлян.

Детальнее о том, как именно компания Inzhur и Андрей Журжий предлагают восстанавливать Житний рынок, читайте в материале "Телеграф", который выйдет в скором времени.

Напомним, недавно в Киевсовете было зарегистрировано решение о продаже Житнего рынка через аукцион. "Телеграф" подробно разбирал эту и другие идеи по рынку в статье "Что с этим местом не так? Эпопея с Житним рынком в Киеве зашла на новый круг".