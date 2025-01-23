Житній ринок стане місцем для нової забудови? Київрада планує продати будівлю

Нарахували, що капітальний ремонт споруди обійдеться у 50 мільйонів

Ще весною 2024 року Житній ринок у Києві хотіли віддати в оренду, але зняли з аукціону. Однак днями у Київській міській раді зареєстрували проєкт рішення про приватизацію єдиного майнового комплексу комунального підприємства "Житній ринок".

Це стало відомо зі сайту Київради. Згідно з проєктом рішення, Житній ринок буде виключено з переліку об’єктів, які не підлягають приватизації.

Продаж планують провести через систему електронних торгів "Prozorro.Продажі".

У пояснювальній записці до проєкту зазначено, що Житній ринок перебуває у незадовільному технічному стані. З попереднім досвідом оренди ринку виникли проблеми, зокрема несплата оренди та відсутність інвестицій в об’єкт.

Наразі "утримання будівлі потребує значних фінансових вкладень, а міський бюджет не може ефективно покривати ці витрати", так обґрунтовують продаж ринку. Орієнтовна вартість капітального ремонту становить 50 мільйонів гривень.

Проєкт рішення

Голова Громадської ради при КМДА Геннадій Кривошея прокоментував зареєстрований проєкт рішення.

"Недолуге керівництво довели ринок за останні 15 років до збитковості й тепер в період воєнного стану за занижену ціною продадуть? А новий власник, що захоче те й зробить з ринком. Гіркий досвід знесення історичних і знакових будівель в Києва ми вже маємо…", — написав активіст.

Також Кривошея нагадав, що Житній ринок потребує капітального ремонту та має велике історичне значення для міста. Він наголосив на відсутності гарантій, що на місці ринку не з'явиться черговий будівельний проєкт.

"Не розумію, навіщо тоді при КМДА пів року працювала робоча група з громадськістю? Для показухи?", — додав він.

Допис Геннадія Кривошеї в Facebook

Для довідки:

Житній ринок – один із найстаріших торгівельних майданчиків Києва, який виник ще у XVIII столітті. Сучасна будівля ринку, зведена у 1980 році, є зразком модерністської архітектури. Розташований ринок на вулиці Верхній Вал, 16 у Києві.

Неодноразово обговорювалися питання щодо оренди чи продажу Житнього ринку. Однак долю історичної будівлі досі не вирішили.

Раніше "Телеграф" показував, який зараз вигляд має Житній ринок у Києві. Ззовні будівля — у більш-менш нормальному стані. Лиш деінде відвалилась облицювальна плитка. Але всередині — протікаючий дах і тріщини нагорі між перекриттями.