Такої погоні ви ще не бачили: від копів намагався втекти незвичайний учасник руху (відео)

Користувачі соцмережі порівняли чоловіка із "примарним вершником"

У місті Нетішин Хмельницької області у темний час доби на вулиці помітили вершника, який тікав від поліцейського автомобіля на коні. Правоохоронці при цьому включили проблискові маячки та подавали попереджувальні звукові сигнали.

Чоловік на коні промчав безлюдною вулицею і втік з поля зору. Про це повідомляють місцеві ЗМІ.

Звідки і куди так поспішав вершник — невідомо. Однак судячи з опублікованих кадрів, чоловік досить упевнено почувався в сідлі і явно не вперше сидів верхи на коні.

Зрозуміло, що очевидці погоні були здивовані таким незвичайним видовищем і поспішили зафіксувати все, що відбувається, на камеру мобільного телефону.

У коментарях під відео люди почали писати про те, що поліцейські могли налякати тварину гучними сигналами та маячками.

Користувачі соцмережі також зазначили, що сьогодні в Україні вигідніше купити коня, ніж сплатити страховку на авто, а самого вершника порівняли з головним героєм фільму "Примарний гонщик" з Ніколосом Кейджем у головних ролях:

Інцидент стався у місті Нетішин

Раніше "Телеграф" розповідав про те, що в Умані дикі тварини "напали" на автозаправку. Звідки взялися тварини біля автозаправки – невідомо. За припущеннями користувачів соцмереж, дикі свині могли прийти до АЗС у пошуках їжі.