Кого вбивали ізраїльтяни на замовлення уряду? У Києві презентують книгу "Встань і вбий першим"

У понеділок, 17 березня, о 17:00 у київській книгарні "Книголенд" (вул. Жилянська 5/60) відбудеться презентація книги лауреата Пулітцерівської премії, відомого ізраїльського журналіста-розслідувача Ронена Бергмана "Встань і вбий першим. Таємна історія ліквідацій ворогів Ізраїлю". Інформаційний портал "Телеграф" виступає інформаційним партнером заходу, який організовано Єврейською конфедерацією України та компанією Ideas&Strategy у партнерстві з видавництвом "Наш Формат". Охочі відвідати захід можуть зареєструватися за посиланням.

Виходу цієї книги через надсекретні донедавна факти намагалися завадити ізраїльські спецслужби, втім, вона побачила світ і одразу стала бестселером. У серії "Єврейська бібліотека", започаткованій Єврейською конфедерацією України, її вперше видано українською мовою.

Історію цілеспрямованих і санкціонованих урядом вбивств ворогів Держави Ізраїль Ронен Бергман подає через низку інтерв’ю як з безпосередніми виконавцями замовлень, так і з їхніми замовниками – директорами Моссаду, ШАБАК (контррозвідка Ізраїлю) та прем’єр-міністрами.

Висновки про етичність таких вбивств читачеві доведеться скласти самостійно, оскільки автор обмежується сухим викладенням фактів.

А сутність усієї книги, як зазначив президент Єврейської конфедерації України Борис Ложкін , міститься у самій назві, для якої автор використав фрагмент цитати з Талмуду: "Якщо хтось прийде убити тебе, повстань та убий першим".

Нагадаємо: книжкову серію "Єврейська бібліотека" започатковано Єврейською конфедерацією України у 2021 році. У "Єврейській бібліотеці" вперше українською мовою друкуються світові бестселери про євреїв та Ізраїль.

"Встань і вбий першим" — шоста книга серії.

Раніше у "Єврейській бібліотеці" було видано: "Ізраїль. Історія відродження нації" д-ра Даніеля Гордіса; "Моє життя" – автобіографія четвертого прем'єр-міністра Ізраїлю, киянки Голди Меїр; "Моссад. Найвидатніші операції ізраїльської розвідки" (Міхаель Бар-Зохар, Ніссім Мішаль); "Мова пророків. Життя Бен-Єгуди та неймовірне відродження івриту" (Роберт Сент-Джон, американський журналіст, письменник) та "Амазонки Моссаду. Жінки в ізраїльській розвідці" (Міхаель Бар-Зохар, Ніссім Мішаль) – продовження бестселера "Моссад. Найвидатніші операції ізраїльської розвідки".