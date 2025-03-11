Кого убивали израильтяне по заказу правительства? В Киеве презентуют книгу "Встань і вбий першим"

В понедельник, 17 марта, в 17:00 в киевском книжном магазине "Книголенд" (ул. Жилянская 5/60) состоится презентация книги лауреата Пулитцеровской премии, известного израильского журналиста-расследователя Ронена Бергмана "Встань і вбий першим. Таємна історія ліквідацій ворогів Ізраїлю". Информационный портал "Телеграф" выступает информационным партнером мероприятия, организованного Еврейской конфедерацией Украины и компанией Ideas&Strategy в партнерстве с издательством "Наш Формат". Желающие посетить презентацию могут зарегистрироваться по ссылке.

Выходу этой книги из-за изложенных сверхсекретных до недавнего времени фактов пытались помешать израильские спецслужбы, тем не менее она была издана и сразу стала бестселлером. В серии "Еврейская библиотека", учрежденной ​​Еврейской конфедерацией Украины, она впервые издана на украинском языке.

Историю целенаправленных и санкционированных правительством убийств врагов Государства Израиль Ронен Бергман представляет в виде серии интервью как с непосредственными исполнителями заказов, так и с их заказчиками – директорами Моссада, ШАБАК (контрразведка Израиля) и премьер-министрами.

Выводы об этичности таких убийств читателю придется сделать самостоятельно, поскольку автор ограничивается сухим изложением фактов.

А суть всей книги, как отметил президент Еврейской конфедерации Украины Борис Ложкин , заключена в самом названии, для которого автор использовал фрагмент цитаты из Талмуда: "Если кто-нибудь придет убить тебя, восстань и убей первым".

Напомним: книжная серия "Еврейская библиотека" основана Еврейской конфедерацией Украины в 2021 году. В "Еврейской библиотеке" впервые на украинском языке издаются мировые бестселлеры о евреях и Израиле.

"Встань і вбий першим" – шестая книга серии.

Ранее в "Еврейской библиотеке" были изданы: "Ізраїль. Історія відродження нації" д-ра Даниэля Гордиса; "Моє життя" – автобиография четвертого премьер-министра Израиля, киевлянки Голды Меир; "Моссад. Найвидатніші операції ізраїльської розвідки" (Михаэль Бар-Зохар, Ниссим Мишаль); "Мова пророків. Життя Бен-Єгуди та неймовірне відродження івриту" (Роберт Сент-Джон, американский журналист, писатель) и "Амазонки Моссаду. Жінки в ізраїльській розвідці" (Михаэль Бар-Зохар, Ниссим Мишаль) – продолжение бестселлера "Моссад. Найвидатніші операції ізраїльської розвідки".