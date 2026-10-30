Краща автівка для літніх водіїв: як виглядає одна з найдешевших малолітражок

Компактна модель із гібридним двигуном посіла друге місце в порівнянні повної вартості володіння

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Fiat Pandina стала однією з найдешевших міських малолітражок за сукупними витратами на володіння. Для пенсіонера, який шукає компактне авто й рахує майбутні видатки, це один із варіантів: у порівнянні вона поступилася лише електричному Renault Twingo.

Такий результат наводить німецький автомобільний клуб ADAC у дослідженні вартості володіння найменшими автомобілями, пише "Телеграф".

Скільки коштує володіння Fiat Pandina

У таблиці ADAC на весну–літо 2026 року для Fiat Pandina 1.0 GSE Hybrid Pop зазначено загальні витрати приблизно 23 130 гривень на місяць, або 18,5 гривні за кілометр. Базова ціна цієї версії в німецькому розрахунку становить приблизно 742 050 гривень (за орієнтовним курсом 1 євро = 45 гривень).

Найбільша складова місячної суми – втрата вартості автомобіля: 8 820 гривень. Експлуатаційні витрати становлять 6 435 гривень, постійні платежі – 4 770 гривень, обслуговування та шини – 3 105 гривень. Такий поділ показує, яку частину бюджету забирає користування машиною та її поступове здешевлення.

Варто придивитися до характеристик

Вибір комплектації також впливає на підсумок. Для Pandina 1.0 GSE Hybrid Cross із базовою ціною 944 550 гривень клуб нарахував 25 650 гривень щомісячних витрат, або 20,52 гривні за кілометр. Для покупця, який ставить економію на перше місце, показовим є саме результат початкової версії Pop.

Що врахували в дослідженні

ADAC розраховує витрати за однаковим сценарієм: новий автомобіль використовують п’ять років і долають за цей час 75 000 кілометрів. Це відповідає щорічному пробігу 15 000 кілометрів. До порівняння потрапляє найдешевша модифікація кожної модельної лінійки.

У підсумкову суму входять пальне, доливання моторної оливи, її заміна, технічні огляди, зношувані деталі та заміна шин. Також враховано страхування відповідальності, повне каско, транспортний податок, миття й догляд. Витрату пального беруть за циклом WLTP, а ціни на нього – у середньому за останні три місяці; відсотки за фінансуванням до стандартного розрахунку не входять.

Підійде для щоденних поїздок

Для пенсіонера з обмеженим автомобільним бюджетом цінність такого порівняння – у повнішій картині майбутніх видатків. Низька ціна в салоні та помірна витрата пального покривають лише частину вартості володіння, тоді як страхування, сервіс і здешевлення машини теж впливають на загальний результат.

Які характеристики має міська малолітражка

За Fiat, Pandina оснащена двигуном 1.0 HYBRID потужністю 65 к. с., системою м’якого гібрида та переднім приводом. Коробка передач – шестиступенева механічна. Заявлена витрата пального у змішаному циклі становить 5,0 л/100 км, а для Cross – 5,1 л/100 км.

Довжина стандартної моделі – 3686 мм, висота – 1551 мм. Ширина зі складеними дзеркалами становить 1714 мм, із розкладеними – 1882 мм. Це компактний формат для міських поїздок; об’єм багажника – 225 літрів. Версія Cross дещо більша: 3705 мм завдовжки та 1605 мм заввишки.

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