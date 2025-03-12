Корупційний скандал у "Київзеленбуді": затримано топпосадовців

Можливе внесення застави в розмірі 51,4 млн грн для кожного

Нацполіція викрила масштабну корупційну схему в комунальному об’єднанні "Київзеленбуд". Правоохоронці затримали генерального директора, його першого заступника та ще одного високопосадовця, які організували схему отримання "відкатів" від підрядників.

Як повідомили "Телеграфу" в поліції, керівництво лобіювало інтереси певних компаній під час державних закупівель.

"За підписання актів без перевірки якості та обсягів виконаних робіт, а також створення штучних перешкод для їх подальшої участі у тендерах підрядні організації сплачували 15 % "відкату" від загальної суми перерахованих коштів. Тих, хто відмовлявся грати за правилами, просто не допускали до публічних закупівель", — розповіло джерело.

У лютому правоохоронці задокументували 15 епізодів злочинної діяльності, зокрема отримання понад 3 млн грн хабарів. Загалом у 2024 році організатори планували отримати 25 млн грн незаконних коштів.

Під час операції силовики вилучили понад 4 млн грн, з яких 3,2 млн — отримані як "відкати". Також знайшли важливу документацію, електронні носії та інші докази.

Посадовцям повідомили про підозру за статтями, що передбачають створення злочинної організації та отримання хабарів. Суд обрав їм запобіжний захід — тримання під вартою з можливістю внесення застави в розмірі 51,4 млн грн для кожного.

"Максимальне покарання, що може загрожувати фігурантам справи, — до 13 років позбавлення волі з конфіскацією майна", — додали слідчі.

Зараз Нацполіція продовжує розслідування та шукає інших причетних до корупційної схеми осіб.

Раніше "Телеграф" повідомляв, що в Миколаєві співробітники СБУ та Нацполіції запобігли теракту, який готувала 19-річна студентка під керівництвом російських спецслужб. Вибух мав статися біля будівлі поліції.