У Києві 17-річний хлопець вчинив теракт: подробиці (фото)

Підозрюваний може потрапити до в'язниці на 10 років

Столичні правоохоронці спільно зі Службою безпеки України затримали 17-річного юнака, якого підозрюють у скоєнні теракту в Києві. Він підірвав саморобний пристрій біля адмінбудівлі у Дарницькому районі.

Про це повідомляє поліція Києва. Правоохоронці з'ясували, що підозрюваний мешканець Одещини, який був завербований представниками ворожих спецслужб.

Минулого тижня він прибув до столиці із саморобною вибухівкою. Вибуховий пристрій, наповнений цвяхами та шурупами, був приведений у дію дистанційно.

"Представники ворожих спецслужб завербували неповнолітнього через соціальні мережі. За вказівкою куратора юнак прибув з Одеси до Києва й заклав вибухівку неподалік будівлі державної установи, яку привів у дію шляхом дистанційного керування", — йдеться у повідомленні.

Саморобний пристрій

На щастя, постраждалих унаслідок інциденту немає.

Наслідки злочину

Після вибуху хлопець переховувався на орендованих квартирах у Києві, а потім вирушив до Одеси. Там його і затримали, коли він готувався до вчинення ще одного теракту.

Слідство встановило, що юнак також причетний до підпалу двох відділень "Укрпошти" у Миколаєві та Одесі.

На час слідства підозрюваний перебуватиме під вартою без права внесення застави.

"Слідчим управлінням Головного управління СБУ у м. Києві та Київської області розпочато кримінальне провадження за ч. 1 ст. 258 Кримінального кодексу України – терористичний акт, та за погодженням Київської міської прокуратури фігурантові оголошено про підозру у вчиненні вибуху, який створив небезпеку для життя та здоров’я людини з метою порушення громадської безпеки", — зазначають правоохоронці.

Підозрюваний

Зловмиснику загрожує до 10 років позбавлення волі.

Раніше "Телеграф" писав, у Києві співробітники поліції викрили групу спекулянтів, яка перепродувала квитки на потяги міжнародного сполучення. Ціна була завищена утричі.