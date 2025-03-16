В Киеве со слезами почтили память погибших в драмтеатре Мариуполя (репортаж)

Прошло три года со дня, когда российские войска сбросили две 500-килограммовые бомбы на здание театра

Бомбардировка Мариупольского драматического театра – одна из самых страшных трагедий войны в 2022 году. 16 марта Украина почтила жертв, погибших в тот день.

Корреспондент "Телеграфа" Ян Доброносов побывал на территории Киевского национального академического театра оперы и балета. Он показал, как прошла акция памяти жертв.

Сотни людей с детьми пришли с фотографиями, которые в 2022 году стали известны на весь мир. На них изображен драм театр в Мариуполе и прописными буквами написано "дети". Тогда эта надпись была видна даже со спутника, но террористов это не остановило.

Киевляне сносят цветы, свечи, а также детские игрушки. Чтобы вспомнить тех, кто навсегда уснул вечным сном.

По данным прокуратуры Донбасса, в результате авиаудара 16 марта 2022 года погибли по меньшей мере 600 человек. Около 400 человек получили ранения. Впрочем, установить точное количество жертв и пострадавших невозможно, потому что город находится в оккупации, а после захвата Мариуполя оккупанты вывезли и похоронили тела погибших в братской могиле.

У Киевского национального академического театра люди сделали трафарет с надписью "дети". Там установили лампадки.

Люди с грустью на глазах вспоминают эти трагические события. Некоторые даже показали фото, как выглядел город после бомбардировки драмтеатра.

Что предшествовало

16 марта 2022-го российская авиация сбросила на здание драмтеатра в Мариуполе две 500-килограммовые бомбы. Помещение театра служило укрытием для гражданских. По оценкам очевидцев, в драмтеатре находились около тысячи человек.

Взрыв разрушил здание изнутри. Число жертв этого военного преступления российской армии до сих пор неизвестно и вряд ли будет точно установлено.

Россия отрицает свое преступление и, оккупировав Мариуполь, сделала все, чтобы "замести следы".

В апреле-мае 2022 года советник городского головы Мариуполя Петр Андрющенко сообщал, что оккупанты разбирают завалы и вывозят тела погибших. В декабре 2022-го он же сообщил, что оккупационные власти сносят здание драматического театра. А по состоянию на начало февраля 2023 года Андрющенко рассказал, что драмтеатр разобран, остались две внешние стены.

Сразу после преступной бомбардировки из разрушенного здания удалось выбраться в живых около 130 человек. Большинство из них выжили в тот ужасный день 16 марта благодаря бомбоубежищу в театре, выдержавшему взрыв мощных бомб. Люди, погибшие в результате авиабомбардировки, преимущественно были на полевой кухне возле театра или внутри здания, но за пределами бомбоубежища.

Ранее "Телеграф" рассказывал, как выглядят уничтоженные Россией города Украины.