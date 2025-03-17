Лише шкіра і кістки. На Київщині волонтери б'ють на сполох через умови в притулку для тварин (фото, відео)

Собаки у закритих вольєрах вимушені виживати

Притулок для тварин "Сіріус" — один з найбільших в Україні. Там на утриманні перебуває близько трьох тисяч хвостатих, але умови їх перебування нагадують фільм жахів.

Одна з користувачок Фейсбук виклала допис про те, в якому стані можуть перебувати тварини. Вона також залишила слова обурення та відео, як собаки виживають у притулку.

На опублікованих кадрах помітно, що собаки сплять на брудній підлозі у вольєрах. Замість красивих та доглянутих тварин — живі та голодні скелети. На бідолашних залишились лише шкіра та кістки.

Ще більш шокуючими виявились кадри собаки породи Алабай. Жінка виклалала допис, як виглядала тварина "до" притулку. На ньому помітно, що Альма (так звати собаку) у більш-менш нормальному вигляді. Фото "після" у вольєрі менш виглядає оптимістично. Тварина без ока.

Жінка також показала допис Олени Гончар. В ньому йшлося, що Альму привезли в притулок пару років тому.

"У Альми виявили проблеми з оком, призначили лікування, операцію, післяопераційний догляд. Але ж який післяопераційний догляд у притулку, де протягом 25 років його існування немає ветеринарного лікаря на ставці? Правильно, догляду ніякого. І Альма втратила око. На фото – Альма зараз. Але, вочевидь, Мезінова алабайку бачила так, як трампівський Венс бачив війну в Україні, — зі сторіс і чужих дописів у ФБ. Тому і написала, що в Альми все добре. Це все, що треба знати про любов до тварин, яку регулярно декларує власниця притулку у своїх дописах", — пише Олена Гончар.

"Телеграф" звернувся за коментарем до притулку "Сіріус", аби отримати коментар щодо утримання тварин. За номером телефону, який вказали на сторінці Фейсбук-спільноти, отримали відповідь, що тварин вже привезли у такому стані . Що стосується собаки Альми, то нам сказали, що прокоментувати не можуть, тому треба звертатись до Олександри Мезінової — директорки та засновниці "Сіріуса".

Ми звернулись до неї за коментарем. Проте на момент публікації відповіді, не отримали.

Що відомо про притулок "Сіріус"

Притулок для тварин "Сіріус" — це один з найбільших та найвідоміших притулків для безпритульних тварин в Україні, розташований під Києвом. Притулок є благодійною організацією, що існує на пожертви. На сайті вказано, що партнерами притулку виступає 5 топових компаній. Він утримує кілька тисяч тварин (переважно собак і котів).

Так, з притулком "Сіріус" був схожий скандал через утримання тварин. У лютому 2025 року поліція Київської області розпочала перевірку притулку через повідомлення про неналежні умови утримання тварин

Раніше "Телеграф" писав, що у Києві чоловік жорстоко вбив собаку на очах у своєї маленької дитини.