Хрютер’єри? В Умані дикі тварини "напали" на автозаправку (реакція соцмереж)

Тварин називають "сумішшю бульдога з дикобразом", "хасидською гончою" тощо

Незвичайний випадок зафіксували очевидці в Умані на Черкащині. У соціальних мережах з'явилося відео, на якому помітно стадо диких свиней, що розгулювало територією місцевої автозаправної станції.

Відео опубліковане на сторінці спільноти "Твоє рівне". Ролик викликав жваве обговорення серед користувачів. На кадрах видно, як біля АЗС пасеться кілька диких свиней різного розміру — від малих до дорослих особин.

Звідки взялись тварини біля автозаправки — невідомо. За припущеннями користувачів соцмереж, дикі свині могли прийти до АЗС у пошуках їжі.

У соцмережах, звісно, відразу відреагували на відео. Більшість користувачів залишали жартівливі коментарі, називаючи свиней "хрютер'єрами" та "хасидською гончою". Дехто зауважив, що через відсутність активного полювання у зв’язку з воєнним станом кількість диких тварин зросла.

Інші користувачі також жартували про "нових відвідувачів" заправки та "породу вільної природи".

Поява диких тварин у населених пунктах може бути небезпечною як для людей, так і для самих тварин. У разі зустрічі з дикими свинями рекомендується дотримуватися безпечної дистанції та не провокувати їх.

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