Только кожа и кости. На Киевщине волонтеры бьют тревогу из-за условий в приюте для животных (фото, видео)

Собаки в закрытых вольерах вынуждены выживать

Приют для животных "Сириус" — один из самых больших в Украине. Там на содержании находится около трех тысяч хвостатых, но условия их пребывания напоминают фильм ужасов.

Одна из пользователей Фейсбук выложила публикацию о том, в каком состоянии могут находиться животные. Она также оставила слова возмущения и видео, как собаки выживают в приюте.

На опубликованных кадрах заметно, что собаки спят на грязном полу в вольерах. Вместо красивых и ухоженных животных — живые и голодные скелеты. На них остались только кожа и кости.

Еще более шокирующими оказались кадры собаки породы Алабай. Женщина выложила публикацию, как выглядело животное "до" приюта. На нем заметно, что Альма (так зовут собаку) в более-менее нормальном виде. Фото "после" в вольере выглядит менее оптимистично. Животное без глаза.

Женщина также показала сообщение Елены Гончар. В нем говорилось, что Альму привезли в приют пару лет назад.

"У Альмы обнаружили проблемы с глазом, назначили лечение, операцию, послеоперационный уход. Но какой же послеоперационный уход в приюте, где на протяжении 25 лет его существования нет ветеринарного врача на ставке? Правильно, ухода никакого. И Альма потеряла глаз. На фото — Альма сейчас. Но, очевидно, Мезинова алабайку видела так, как трамповский Вэнс видел войну в Украине, — из сторис и чужих сообщений в ФБ. Поэтому и написала, что у Альмы все хорошо. Это все, что нужно знать о любви к животным, которую регулярно декларирует владелица приюта в своих сообщениях", — пишет Елена Гончар.

"Телеграф" обратился за комментарием в приют "Сириус", чтобы получить комментарий по содержанию животных. По номеру телефона, указанному на странице Фейсбук-сообщества, получили ответ, что животных уже привезли в таком состоянии . Что касается собаки Альмы, то нам сказали, что прокомментировать не могут, поэтому нужно обращаться к Александре Мезиновой — директору и основательнице "Сириуса".

Мы обратились к ней за комментарием. Однако на момент публикации ответа не получили.

Что известно о приюте "Сириус"

Приют для животных "Сириус" — это один из самых больших и известных приютов для бездомных животных в Украине, расположенный под Киевом. Приют является благотворительной организацией, существующей на пожертвования. На сайте указано, что партнерами приюта выступает 5 топовых компаний. Он содержит несколько тысяч животных (преимущественно собак и кошек).

Так, с приютом "Сириус" был скандал из-за содержания животных. В феврале 2025 года полиция Киевской области начала проверку приюта из-за сообщений о ненадлежащих условиях содержания животных

Ранее "Телеграф" писал, что в Киеве мужчина жестоко убил собаку на глазах у своего маленького ребенка.