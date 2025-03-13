У тривогу працюють не всі мости. Як у Києві швидко дістатися з лівого на правий берег (карта)

Лайфхак для киян, які не можуть потрапити додому через тривогу

Південний міст у Києві частково відкрили для руху транспорту. Ним можна буде переїхати з лівого на правий берег.

12 березня Рада оборони столиці прийняла таке рішення. Проте з правого на лівий все ще не можна рухатись. "Телеграф" розповідає, як можна дістатись з того чи іншого берега різними мостами, де дозволено проїзд.

Також, без обмежень транспорт рухатиметься:

Північним мостом. Він з'єднує Оболонський та Деснянський райони. Як дістатись — з правого берега заїзд з проспекту Степана Бандери. З лівого берега заїзд з проспекту Романа Шухевича.

Мостом Метро. З'єднує Печерський та Дніпровський райони. Як дістатись — з правого берега заїзд з Набережного шосе та бульвару Дружби Народів. З лівого берега заїзд з Броварського проспекту.

Мостом ім. Є. О. Патона. З'єднує Печерський та Дніпровський райони. Як дістатись — з правого берега заїзд з бульвару Миколи Міхновського (Дружби народів). З лівого берега заїзд з проспекту Соборності.

Дарницьким залізничним мостом (крім однієї смуги). З'єднує Дніпровський та Дарницький райони. Як дістатись — з правого берега заїзд з Набережного шосе. З лівого берега заїзд з Дніпровської набережної.

Подільським мостовим переходом (крім однієї смуги). З'єднує Подільський та Дарницький райони. Як дістатись — з правого берега заїзд через Набережно-Рибальську дорогу. З лівого берега заїзд через Дніпровську набережну.

Південним мостом – з лівого на правий берег. З'єднує Голосіївський та Дарницький райони. Як дістатись — заїзд можливий тільки з лівого берега через Дніпровську набережну та Сортувальну вулицю. Виїзд на правому березі на Столичне шосе.

Окремо додамо, що рух Південним мостом закрили для приватного транспорту ще у червні 2022 року. Втім, це рішення не стосувалось спецтранспорту екстрених та аварійних служб, громадського транспорту й автівок зі спеціальними перепустками. Водночас під час повітряних тривог міст був закритий для всіх.

В середині лютого начальник Київської міської військової адміністрації (КМВА) Тимур Ткаченко повідомляв, що винесе на розгляд питання про відновлення руху Південним мостом на засідання Ради оборони Києва.

"Транспортний колапс" під час тривоги

Під час повітряних тривог у столиці зупиняють міський транспорт, вагони метро курсують лише до підземних станцій, а рух через Дніпро закривають. Зокрема, потяги не їздять на відкритій ділянці Святошинсько-Броварської лінії (від станції "Лісова" до станції "Дніпро") і на Південному мостовому переході Сирецько-Печерської лінії (від станції "Видубичі" до станції "Славутич").

Також частково блокували рух транспорту по Дарницькому мосту – по ньому можна їхати лише з правого на лівий берег, а от у зворотному напрямку – ні.

8 листопада 2024 року на сайті КМДА зареєстрували петицію із проханням зняти обмеження щодо руху Дарницьким мостом або хоча б розглянути питання щодо можливості функціонування громадського транспорту чи наземного метро під час повітряних тривог. За тиждень вона набрала понад 6 тисяч підписів. Саме ця кількість необхідна для розгляду петиції адміністрацією.

Раніше "Телеграф" писав, що у Києві під час війни вирішили відремонтувати Південний міст. Щоправда, гроші підуть на ремонт не всієї споруди, а лише двох естакад мосту на правому березі.