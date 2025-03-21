Показали супутникові знімки з аеродрому "Енгельс-2" у Росії, який атакували безпілотники (фото)

Аеродром "трохи змінився"

Вибухи в Енгельсі 20 березня, схоже, не минули без наслідків. Американська аерокосмічна компанія Maxar опублікувала супутникові знімки, на яких видно, що російський аеродром "Енгельс-2" у Саратовській області отримав суттєві пошкодження.

На фото видно пошкоджені склади боєприпасів та вирви від вибухів на місці деяких будівель, повідомляють "Схеми".

Як зазначив авіаексперт Анатолій Храпчинський у коментарі "Схемам": "Саме на цих складах стояли контейнери для ракет Х-101/Х-555, які Росія використовує для атак на Україну з літаків Ту-160 та Ту-95. Також є вірогідність, що там знаходився центр передпольотної підготовки ракет, який також був знищений".

7 грудня 2024 року

Генеральний штаб ЗСУ раніше повідомляв, що у ніч на 20 березня Сили Оборони України завдали удару по цьому аеродрому. Внаслідок атаки виникла пожежа та вибухнули боєприпаси, які зберігалися на об'єкті.

Саме з аеродрому "Енгельс-2" регулярно злітали російські стратегічні бомбардувальники для завдання масштабних ракетних ударів по Україні.

Раніше "Телеграф" також писав, скільки ракет могли знищити на аеродромі в Енгельсі українські БПЛА. Перед атакою на аеродромі побували вантажні літаки, які перевозять ракети Х-101.