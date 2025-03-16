"Просунутим" пенсіонерам пропонують стабільний заробіток та гарні умови

Ця робота підійде для пенсіонерів, які ладять із комп’ютерами, месенджерами та оргтехнікою

Для непосидючих та охочих підзаробити пенсіонерів на ринку є безліч різних зайнятостей. До прикладу, у Київській області шукають на посаду чергового диспетчера у Вишневому.

Відповідне оголошення розмістили на сайті з пошуку роботи. Вакансія передбачає стабільний щомісячний дохід у розмірі 10 000 грн. Перевагу надають ветеранам, але готові розглянути кандидатури пенсіонерів.

Серед основних вимог до роботи — зосередженість, стресостійкість, відповідальність, комунікабельність, уміння користуватися інтернетом та приладдям для офісу на рівні просунутого користувача.

Крім того, співробітник має вільно володіти українською мовою в будь-якому форматі, а для військовозобов’язаних необхідна наявність впорядкованих військово-облікових документів.

Для цієї зайнятості готові взяти пенсіонера, водночас перевагу надають ветеранам.

Що потрібно в роботі:

відповідати на звернення громадян, що надходять через телефон та месенджери;

організовувати зворотний зв’язок з патрульними чергової зміни;

записувати та документувати звернення громадян;

стежити за дотриманням пропускного режиму в адміністративній будівлі.

Що пропонує роботодавець:

робота в режимі чергувань — одна доба через три;

місце роботи в центрі Вишневого, офіс з укриттям;

офіційне працевлаштування;

соціальний пакет — оплачувана відпустка 24 календарних дні, оплачуваний лікарняний;

заробітна плата 10 000 грн.

"Чекаємо небайдужих та відповідальних на посаду", — додали в оголошенні.

Тож, якщо ви шукаєте стабільну роботу, пристойний заробіток і зручний графік, тоді ця зайнятість стане чудовою нагодою.

Раніше "Телеграф" писав, що у Києві шукають прибиральницю в охоронну компанію. Це принесе пенсіонерам додатковий дохід і забезпечить комфортні умови.