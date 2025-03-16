"Просунутим" пенсіонерам пропонують стабільний заробіток та гарні умови
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Ця робота підійде для пенсіонерів, які ладять із комп’ютерами, месенджерами та оргтехнікою
Для непосидючих та охочих підзаробити пенсіонерів на ринку є безліч різних зайнятостей. До прикладу, у Київській області шукають на посаду чергового диспетчера у Вишневому.
Відповідне оголошення розмістили на сайті з пошуку роботи. Вакансія передбачає стабільний щомісячний дохід у розмірі 10 000 грн. Перевагу надають ветеранам, але готові розглянути кандидатури пенсіонерів.
Серед основних вимог до роботи — зосередженість, стресостійкість, відповідальність, комунікабельність, уміння користуватися інтернетом та приладдям для офісу на рівні просунутого користувача.
Крім того, співробітник має вільно володіти українською мовою в будь-якому форматі, а для військовозобов’язаних необхідна наявність впорядкованих військово-облікових документів.
Для цієї зайнятості готові взяти пенсіонера, водночас перевагу надають ветеранам.
Що потрібно в роботі:
- відповідати на звернення громадян, що надходять через телефон та месенджери;
- організовувати зворотний зв’язок з патрульними чергової зміни;
- записувати та документувати звернення громадян;
- стежити за дотриманням пропускного режиму в адміністративній будівлі.
Що пропонує роботодавець:
- робота в режимі чергувань — одна доба через три;
- місце роботи в центрі Вишневого, офіс з укриттям;
- офіційне працевлаштування;
- соціальний пакет — оплачувана відпустка 24 календарних дні, оплачуваний лікарняний;
- заробітна плата 10 000 грн.
"Чекаємо небайдужих та відповідальних на посаду", — додали в оголошенні.
Тож, якщо ви шукаєте стабільну роботу, пристойний заробіток і зручний графік, тоді ця зайнятість стане чудовою нагодою.
Раніше "Телеграф" писав, що у Києві шукають прибиральницю в охоронну компанію. Це принесе пенсіонерам додатковий дохід і забезпечить комфортні умови.