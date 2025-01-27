"Сусіди тихі": в Одесі продають новеньку квартиру з незвичайним краєвидом із вікна (відео)

Українці відреагували на це з позитивом

В Одесі продають квартиру. Проте вид з вікна нагадує більше фільм жахів, там поруч знаходиться кладовище.

Відповідне відео зʼявилось у телеграм-каналах. Жінка пояснює, що це простора однокімнатна квартира.

Загальна площа 46 квадратних метрів. В ній поки немає ремонту.

Ймовірніше цей будинок нещодавно здався в експлуатацію. Проте на відео помітно, що балкон виходить з видом на цвинтар.

Сама квартира світла. В ній високі панорамні вікна. А також великий балкон.

Ціна такої квартири, як зазначила жінка 45 тисяч доларів. А в гривні — 1 880 999.

Українці відреагували на відео. Вони написали свою думку у коментарях під дописом.

Нагадаємо, у Києві виставили на продаж ексклюзивний пентхаус площею понад 500 квадратних метрів. Житло розташоване у престижному житловому комплексі Renaissance Residence на Печерську.

Раніше "Телеграф" писав, що на Вінниччині виставили на продаж приватний будинок у стилі А-фрейм. Це трикутна конструкція з панорамним склінням фасаду та прилеглими терасами. Будинок розташований у селі Яришівка на південь від Вінниці. Перший поверх має площу 24 м ², а другий — 10 м ². Загальна площа будівлі – 32 м². Площа ділянки – 3 сотки.