У Франції продають замок за ціною елітної квартири у Києві (фото)

Атмосферне місце у якому кожен відчує себе монархом

На південному сході від Парижа виставили на продаж старовинний замок з 11 спальнями. Будова оточена справжнім ровом і має просто приголомшливий вигляд. Вартість замку становить 1,5 мільйона доларів США.

Площа ділянки при цьому становить 5 гектарів. Цікаво, що за такі гроші у Києві пропонують придбати квартиру у багатоповерхівці.

У Франції продається старовинний замок 16 століття. Він знаходиться на території міста Віші – бальнеологічного курорту, термальні джерела якого відомі ще з часів Діоклетіана.

У замку налічується 20 житлових кімнат, серед яких 11 спалень. Площа самої будови становить 1500 квадратних метрів. Територія ж замку займає 5 гектар.

З вікон замку відкривається шикарний краєвид на гори. Будинки замку стоять квадратом навколо відкритого двору на східній стороні, куди можна потрапити через розвідний міст. Оточена будова ровом.

Усередині замку збережено автентичний інтер’єр та старовинні меблі. Є діючі каміни та декор із 16 століття.

"Круглі вежі надають йому середньовічного вигляду, але великі вікна обіцяють світлий інтер'єр. Нечисленні будинки в селі звернені до входу, тоді як інші фасади замку виходять на сільську місцевість", — йдеться в повідомленні.

За цей шикарний замок просять $1,528,910.

Vichy, Франція

Нагадаємо, у селищі міського типу Козин у Обухівському районі Київської області виставили на продаж елітний особняк у якому є власне укриття, кілька санвузлів та камін. Коштує такий будинок 1,1 мільйона доларів США.

Будинок збудований у класичному стилі та має площу 900 метрів квадратних. Він знаходиться на території в 50 соток.

Раніше "Телеграф" розповідав про те, що у Києві за мільйон доларів продають шикарну квартиру з басейном та власним ліфтом. Пентхаус має площу 150 квадратних метрів і обставлений він дуже стильно та вишукано.