Вже з 6 квітня погода в України кардинально зміниться

До снігу призведе циклон, що пройде над центральними областями

Погода в Україні готує масштабні сюрпризи вже цього тижня. Посеред весняного потепління несподівано для багатьох може повернутися зима.

Про це свідчить прогноз погодного радару Ventusky. За його даними, вже 6 квітня в Україні може випасти сніг. Опади можуть накрити північ і захід країни.

Найбільше, за інформацією сайту, не пощастить Тернополю, Львову Луцьку та Чернігову. Там обіцяють від 3 до 4 см опадів.

Окрім снігу у цей день майже по всій території України також очікуються і дощі (де-не-де з грозами). Вони, крім півночі та заходу, торкнуться півдня та місцями центральної та східної частини України.

Слід зазначити, що у коментарі "Телеграфу" відомий синоптик Ігор Кібальчич підтвердив складні погодні умови цього дня. За його словами, до снігу призведе циклон, який проходитиме над центральними областями.

"Це призведе до випадання снігу, мокрого снігу у західних та північних регіонах. Місцями снігопади можуть бути сильними, а на тлі посилення північного та північно-західного вітру перетворитися на хуртовини. Лівобережжя України та південні регіони в цей час залишаться в умовах теплої повітряної маси, тому опади пройдуть у вигляді дощів, місцями можливі грози", — йшлося в матеріалі.

Зазначимо: дізнатися повний прогноз Ігоря Кібальчича ви можете у матеріалі "Телеграфу" під назвою "Засипле снігом і вдарить мороз. Коли в Україні суттєво погіршиться погода".

В Укргідрометцентрі також говорять про дощі, мокрий сніг і різке похолодання 6 квітня. За прогнозом синоптиків, температура з 5 до 6 квітня може впасти з +9 до +1 градуса.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, яка погода буде в Україні наступного тижня.