Температурные качели, дожди и ветры. Когда Киеву снова не повезет с погодой

Пятница в Киеве будет теплой, но на выходных погода резко изменится — ожидаются похолодание, дожди и ветры

Весенняя погода в Киеве продержится недолго, ведь уже на выходных температура пойдет на спад и ожидаются дожди с ветрами. Местами показатели ночью могут опуститься до 0 градусов.

Наибольшая концентрация дождей предполагается в субботу, ведь они будут идти с утра и до позднего вечера. Об этом сообщили в Meteofor.

В течение пятницы, 4 апреля, облака будут держаться только днем. Этот день будет самым теплым среди указанных, ведь в обед температура поднимется до +20 градусов, хотя ночью она зафиксировалась около +9 градусов. Сила ветра в этот день не превысит умеренных 6-7 м/с.

А вот в субботу, 5 апреля, насладиться теплой и сухой погодой не получится. С ночи и до самого вечера на небе будут господствовать облака, а дожди — в течение утра-вечера. Температура днем и ночью не опустится ниже +12 градусов. Самые сильные ветры ожидаются в конце суток — свежие 8 м/с.

6 апреля будет еще холоднее. В течение ночи-вечера будут плавать облака, а в конце суток еще прогнозируются мелкие дожди. Воздух днем прогреется до +6 градусов, а ночью — остынет до +2 градусов. Наибольшие порывы ветра произойдут днем – свежие 8 м/с.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что в Украину возвращаются зимние морозы и снегопад.