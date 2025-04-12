В Киеве нашли поразительный царь-балкон размером с целую квартиру (видео)

При строительстве этой квартиры использовали современные технологии

В одном из спальных районов Киева появилась уникальная квартира, сочетающая необычный подход к пространству и современные технологии. Этот вариант жилья точно не оставит безразличным ни одного соискателя нестандартных решений!

Соответствующее видео было опубликовано в популярной соцсети TikTok. Как отметил автор, одной из главных особенностей этой квартиры является огромный балкон, фактически ставший отдельной комнатой.

Размер этой "комнаты на балконе" — 4 метра в ширину и 11 метров в длину, что дает огромные возможности для использования пространства. Здесь можно разместить как место для отдыха, так и рабочий уголок или даже мини-сад.

Такая площадь, конечно, огромное преимущество для жителей, поскольку позволяет создать комфортную и функциональную зону прямо дома.

Для чего первый этаж

Если для большинства первый этаж ассоциируется с определенными неудобствами, то эта квартира полностью меняет представление о жилье на нижних этажах. Среди типичных проблем первого этажа, таких как шум со двора, сырость и решетки на окнах, нашли эффективные решения. Во избежание сырости в строительстве использованы металлические опоры, помогающие сохранить сухость помещения.

Современная теплоизоляция

Технологии строительства, использованные при строительстве этой квартиры, позволяют значительно снижать энергопотребление. Термоизоляция, состоящая из 15-20 сантиметров материала, обеспечивает эффективную теплоизоляцию и защиту от наружных погодных условий.

Эта квартира могла бы стать отличным примером того, как можно превратить обычное жилье в комфортное и практичное. Идеальное сочетание пространства, современных технологий и удобств делает это место поистине уникальным на рынке недвижимости столицы.

Ранее "Телеграф" сообщал, что в Днепре предлагают снять экстравагантную "квартиру на земле". За небольшие деньги нанимателям предлагают даже свой участок, но есть нюанс.