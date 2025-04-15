Температура как летом, но радоваться рано. Когда в Киев вернутся дожди и ветры

Киев в течение 15-17 апреля будет наслаждаться теплой погодой, однако ее могут испортить дожди и ветры

В течении вторника-четверга в Киеве прогнозируется облачная погода, местами с дождями и ежедневными ветрами. Однако температура в эти дни не опустится ниже +14 градусов днем.

Самым теплым днем среди упомянутых будет четверг, ведь в эти сутки термометры могут показать до +24 градусов. Об этом сообщили в Meteofor.

Вторник, 15 апреля, будет переменно облачным, но сухим. Дневная температура зафиксируется около +18 градусов, а ночная держалась около +6 градусов. Максимальные порывы ветра прогнозируются в течение обеда-вечера — сильные 11-12 м/с.

Однако более или менее благоприятную погоду испортят дожди в среду, 16 апреля. Синоптики обещают их с ночи и до наступления вечера. Воздух днем прогреется до +14 градусов, а ночью — до +11 градусов. Самые сильные ветры будут бушевать утром-вечером — свежие-сильные 8-11 м/с.

А вот в четверг, 17 апреля, облака постепенно будут покидать город, а днем будет еще теплее. Показатели на термометрах в обед достигнут +24 градусов, а ночью — +11 градусов. В течение утра-вечера предполагаются сильные порывы ветра — до 10-12 м/с.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, какой ожидается погода в Украине после Пасхи 2025.