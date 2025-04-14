В Україні суттєво потепліє: хто зможе насолодитись майже літньою погодою 15 квітня

У вівторок в Україні буде по-весняному тепло

Тепла та переважно суха погода очікується на території України 15 квітня. Денна температура повітря в більшості регіонів підніметься до +15…+20 градусів, створюючи комфортні умови для перебування на свіжому повітрі.

Водночас синоптики звертають увагу на можливі нічні заморозки в деяких областях. Про це повідомляє Укргідрометцентр.

Згідно з даними метеорологів, лише мешканцям Закарпаття та Прикарпаття варто готуватися до невеликого дощу. В інших областях опади не очікуються. Втім, по всій території України прогнозується мінлива хмарність.

Температурний режим вночі залишиться помірним – від +1 до +6 градусів, а вдень повітря прогріється до +15…+20 градусів у більшості регіонів країни. Проте жителям південних, східних та центральних регіонів слід враховувати можливість заморозків на поверхні ґрунту до -3 градусів. Вітер дутиме з півдня та південного сходу зі швидкістю 7-12 метрів на секунду.

Закарпаття та приморські області відчуватимуть дещо прохолодніші температури – там повітря прогріється лише до +10…+15 градусів. Це пов'язано з особливостями місцевого клімату та впливом водних масивів.

Жителі столиці насолоджуватимуться сухою погодою з мінливою хмарністю. У Києві вночі термометри показуватимуть +4…+6 градусів, а вдень потеплішає до +16…+18 градусів.

Прогноз погоди в Україні на 15 квітня, Укргідрометцентр

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав, що українців на Великдень чекає тепло. Ми розповідали, який сюрприз підготувала погода для 5 найбільших міст.