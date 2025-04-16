До +24 градусов, но дожди и ветры. Когда непогода в Киеве может испортить настроение

В ближайшие дни погода в Киеве с мокрой и облачной сменится на ясную и теплую, хотя ветры останутся

Погода в Киеве сначала будет мокрой и облачной, но позже город посетит солнце, которое будет прогревать его. Хотя синоптики прогнозируют ежедневные ветры.

В течение 16-18 апреля температура в столице будет колебаться в пределах +14…24 градусов днем и +11…12 градусов ночью. Самым холодным днем ожидается среда, как прогнозируют в Meteofor.

Среда, 16 апреля, обещает быть облачной и мокрой, ведь с ночи и до наступления вечера ожидаются мелкие дожди. Дневная температура в городе повысится до +14 градусов, а ночью зафиксировалась около +11 градусов. Сильные порывы ветра предполагаются в течение утра-вечера – свежие-сильные 8-10 м/с.

В четверг, 17 апреля, солнце будет понемногу выглядывать из-за облаков и будет прогревать город. Показатели на термометрах в дневное время будут показывать +23 градуса, а ночью – +12 градусов. Максимальные порывы ветра прогнозируются утром-вечером – сильные 10-11 м/с.

Последний рабочий день, 18 апреля, также будет ясным и теплым. Воздух в дневное время прогреется до +24 градусов, а в ночное — +12 градусов. В течение утра-вечера будут бушевать свежие-сильные ветры — до 9-10 м/с.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, в каком регионе Украины в ближайшее время будет холоднее всего.