Київ захлеснула люта злива, вулиці стали ріками, а в області падав град розміром з яйце (фото, відео)

Якщо виходитимете на вулицю, прихопіть з собою парасольки

Погода у Києві 4 травня нагадує фільми про апокаліпсис — йшов сильний дощ, гриміла гроза, а вулиці столиці перетворились на море. На Київщині навіть випав град.

Про це повідомляють місцеві пабліки Києва. Там публікують відповідні фото та відео.

Спочатку пройшов сильний дощ. За даними сайту Sinoptik.ua, цього дня з ранку до самого вечора небо у Києві вкрите хмарами, але ввечері опадів не передбачається.

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Яка ситуація на дорогах Києва

Через це машини їдуть по воді вулицями Києва. Автівки ледь їдуть.

Також повідомляють, що була сильна гроза, яка налякала жителів міста. Хоча у прогнозі погоди про це не йшлося.

У Бородянці, що на Київщині випав сильний град. Це опади у вигляді крижаних ядер кульоподібної форми або часток криги (градини) діаметром від 5 до 50 мм, інколи більше, що випадають ізольовано або в вигляді неправильних комплексів. Градини утворюються лише з прозорої криги або декількох її прошарків товщиною не менше 1 мм, які чергуються з напівпрозорими прошарками.

Після опадів у Києві вийшла веселка. А ось подвійну веселку побачили і жителі села Мотижин, який розташований за 30 км від столиці.

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